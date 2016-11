Königsfeld Ganzes Liebesdrama ausbreiten

Federico Mompou hatte einen katalanischen Vater und eine französische Mutter. Er ging 1911 mit den Empfehlungen von Enrique Granados zum Studium nach Paris ans Konservatorium. Mompous Kompositionen sind, dem frühen Satie gleich, minimalistisch, getreu seinem Wunsch, "keine Note zu viel und keine Note zu wenig zu schreiben". Vor allem aber nahm sich Mompou viel Zeit. Die Komposition vieler Werke und Zyklen erstreckte sich über Jahrzehnte. Die zwölf Variationen über das A-Dur Prélude (op. 28 Nr.7) von Chopin entstanden in der Zeitspanne von 1938 bis 1957. Auf Youtube kann man vorab einen Konzertmitschnitt dieses Werks mit Sofya Melikyan anschauen.

Frédéric Chopins Polonaise-Fantasie Op. 61 wurde 1845 bis 46 geschrieben. Sie ist – verglichen mit den anderen Polonaisen Chopins – ein ganz besonderes Werk. Was ist sie denn wirklich? Eine Polonaise in der freien Form einer Fantasie oder eher eine Fantasie, die sich auf verschlungenen Wegen immer wieder in eine Polonaise verwandelt? Nicht mehr vorwiegend Romantik mit feiner melancholischer Note und der Ausstrahlung purer Schönheit, wie es von seiner Musik oft erwartet wurde, sondern Musik mit stark orchestralen und polyphonen Aspekten, auch mit großer dramatischer Form und mit geradezu harten, dissonanten Klängen. Franz Liszt, der Freund und Rivale, stellte die Frage ob man solche seelischen Erschütterungen in der Musik überhaupt darstellen darf.

Im Jahr 1916 torpedierte die deutsche Marine das Schiff, auf dem Enrique Granados gerade auf dem Weg nach Hause war – Granados starb. Er kam von der New Yorker Uraufführung seiner Oper "Goyescas", deren Titel sich auf die Gemälde Francisco Goyas bezieht. Über dessen Bilder hatte Granados im Jahr 1912 seine erfolgreiche, mit spanischer Folklore getränkte Klaviersuite komponiert, die er später zur Grundlage der gleichnamigen Oper machte. Es wird geflirtet, verführt und auch gelitten in dieser Musik. In seiner Klaviersuite "Goyescas" breitet Enrique Granados in knapper Form ein ganzes Liebesdrama aus, angefangen bei der ersten Verführung bis zum Tod des Geliebten.