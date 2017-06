Königsfeld Funke springt auf Zuhörer über

Mit wachen Augen, hervorragenden Stimmen und dem charismatischen Pastor Timothy Hathaway als Dirigent verbreiteten die Sänger die frohe Botschaft. Der den Chor auf seiner neuntägigen Reise begleitende Michael Landoll übersetzte ins Deutsche.

An einer Leinwand waren die deutschen Texte zu den gesungenen Liedern nachzulesen. Das war zwar hilfreich, aber nicht notwendig. Denn das Gesungene gelangte auch so in die Herzen der Besucher. Zwischen den einzelnen Liedern berichteten Chormitglieder von ihren Erfahrungen mit dem Glauben an Gott.

Sehr beeindruckend waren hier die Worte von der Pianistin Elisabeth Hildebrand. Sie war in der 31. Schwangerschaftswoche und hatte sich durch einen Unfall in der Küche beide kleinen Finger schwer verletzt. Die Ärzte wollten amputieren, das wäre für sie als Musikerin allerdings fatal gewesen.

Pianistin berührt Besucher zutiefst

Also operierten sie Hildebrand. Das Geschick der Ärzte und ihr fester Glaube an Gott ließ alles gut werden und auch acht Wochen später ihr Kind gesund zur Welt kommen.

Für Sänger Ben Smith ist Jesus das Fundament seines Lebens. Hat der Chor selbst hervorragende Stimmen in seinen Reihen, so war dies bei verschiedenen Soli erneut zu hören. Alle miteinander verbreiteten eine angenehme Stimmung. Der Abend endete mit begeistert mitmachenden Besuchern nach der Zugabe des Eingangsliedes "Oh Happy Day" und dem Segensgebet durch Pastor Harry Blank. Zu den Klängen von "Amazing Grace" und stehend applaudierenden Besuchern verließen die Chormitglieder die Bühne.