Königsfeld Für jeden Geschmack gibt es etwas

Kulinarisch hatte der Markt so manches zu bieten. So gab es leckere Fruchtaufstriche mit Blutorange, Weinberg-Pfirsich oder Birne-Tee. Das Park-Café lockte an Außenständen mit Waffeln, Suppen oder Holundermilchshakes. Mit Ponyreiten, einem Streichelzoo und der Bearbeitung von Speckstein war für die kleinen Besucher etwas geboten. Auf einer Bühne trat unter anderem der Trachtenverein Reckhölderle aus Niedereschach auf.