Königsfeld Für jeden Geschmack gibt es etwas

Schmuck wurde in verschiedensten Varianten angeboten, beispielsweise mit Edelsteinen bei der ehrenamtlichen Fraueninitiative Villingen. Oder bei Heike Hagen als Broschen aus einem Zahnrad mit aufgesetzter Miniatur-Kuckucksuhr. Schön anzusehen war der bunte Schmuck von Kirsten Stiegler aus Rottenburg. Dieser bestand kurioserweise aus gebrauchten Kaffeekapseln.

Hin und wieder durften die Besucher den Kunsthandwerkern bei der Arbeit über die Schulter gucken. Beispielsweise bei Carmen Schulze, die T-Shirts bemalte. Auch Handarbeit gab es Zuhauf. Beispielsweise Filzschuhe und -stulpen, Puppenkleider oder Hüte und Stirnbänder aus Kaschmirwolle.

Kulinarisch hatte der Markt so manches zu bieten. In "Birkenbergers Marmeladezimmerchen" gab es leckere Fruchtaufstriche mit Blutorange, Weinberg-Pfirsich oder Birne-Tee. Das Park-Café lockte an Außenständen mit Waffeln, Suppen oder Holundermilchshakes. Mit Ponyreiten, einem Streichelzoo und der Bearbeitung von Speckstein war für die kleinen Besucher etwas geboten. Auf einer Bühne trat unter anderem der Trachtenverein Reckhölderle aus Niedereschach auf.