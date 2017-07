Königsfeld Fünf Stunden zum Flanieren reichen nicht jedem

Die meisten Besucher starteten ihren Rundgang etwas außerhalb des Ortes im Rotwald bei der Werkstatt im Blockhaus des Bildhauers Zeljko Rusic. Anschließend waren die Grundschüler in der Friedrichstraße bei ihrem Auftritt dicht umringt.

Sie begeisterten mit ihren Liedern, die Lehrerin Myriam Endriss instrumental begleitete. Auf dem Einrad oder mit Reifen, Jonglagebällen und beim Seilhüpfen zeigten die Schüler ihr Können. Zwischen Bäumen auf dem Zinzendorfplatz hatten die Kinder zusammen mit Carmen Schubert vom Naturkindergarten Zauberwald selbst hergestellte Spinnennetze befestigt. Als es dämmerte, zündete Veronika von Hochberg daneben auf der Wiese die Teelichter zu ihrem Licht-Mandala an. Manfred Molicki ließ in der Friedrichstraße seine Drehorgel erklingen und freute sich am Ende im Kunstraum in der Gartenstraße über die gelungene Galerienacht.

Teilnehmer waren: Gabi Kammerer, Jochen Winckler, Ulrike Papst, Christine de Angelis, Lore Will, Helfried Glitsch, Gabriele Grießhaber, Gisela Borries, Rita Gabler, Zeljko Rusic, Veronika von Hochberg, Kunstraum Königsfeld, Galerie am Hörnle, Café Art, Café Sapel, Schuhhaus Hoffmann, Mein Sahnehäubchen, Schwarzwald-Bikeshop, Galerie Kulturzeit und Cafeteria in der Albert-Schweitzer-Klinik, Musikschule Huger, Grundschule und Naturkindergarten Zauberwald