Königsfeld Führungsduo in den Ämtern bestätigt

Die Wehr beteiligte sich außerhalb des Feuerwehrwesens beim Kinderferienprogramm, bei der Aktion saubere Landschaft und beim Volkstrauertag. Gesellige Veranstaltungen rundeten das Ganze ab.

Die Jugendfeuerwehr reihte sich mit ihren Aktivitäten in das Niveau des vergangenen Jahres ein. Jugendwart Markus Jäckle berichtete, dass bei verschiedenen Wettkämpfen außerhalb des Feuerwehrwesens insgesamt vier Pokale gewonnen wurden. Die Jungen probten aber auch eifrig 33 Mal, um Feuerwehr spezifische Kenntnisse zu erlangen.

Annette Hauser-Schmid, die Stabführerin vom Spielmannszug berichtete von einer sehr guten Jugendarbeit. In diesem Zusammenhang dankte sie vor allem den Ausbildern. Höhepunkt hier war sicherlich der gemeinsame Auftritt mit dem Spielmannszug aus Villingen beim Verbandstreffen.

Zum erfolgreichen Jahr gab es von Kassierer Klaus Lehmann auch ein positives Zahlenwerk zu hören. So konnte der Kassenstand wieder gesteigert werden.

Bürgermeister Fritz Link sprach von einer Rekordwehr. So bilden die 59 Mitglieder der Wehr im Verhältnis zur Einwohnerzahl zehn Prozent Anteil. In der Gesamtwehr sind es hier nur 2,5 Prozent. Die 15 Jugendlichen bilden alleine 50 Prozent der Mitglieder im Bereich der drei Jugendwehren in der Gesamtgemeinde.

Als drittes nannte er das Vatertagsfest, welches sicherlich einen neuen Rekord in allen Belangen erreichte. Er dankte allen für ihr ehrenamtliches Engagement. Besonders Abteilungskommandant Axel Lemcke, der sich im Beschaffungsausschuss an führender Stelle einbrachte, gelte Dank, so Fritz Link.