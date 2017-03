Königsfeld "Frisch Auf" ist von der Auflösung bedroht

Im Verein fehle die Jugend und ein gewisser Stamm von Mitgliedern im mittleren Alter. Zwar sind mit Lukas Oberndorfer, Daniel und Patrick Rambla als Downhill-Fahrer drei jüngere Mitglieder aktiv, aber dies reiche sicherlich nicht. Aktivitäten im Radsportbereich seien eher Mangelware. Selbst Korsofahrten sind, wie auch bei anderen Vereinen, nicht mehr vorgesehen. Aktivitäten außerhalb des Radsports biete der Verein bei einer Männergymnastik- und einer Nordic-Walking-Gruppe.

Die erfreulichsten Nachrichten sind derzeit von der Frauengymnastikgruppe zu vermelden. So trafen sich die Frauen 32 Mal, um ihre Fitness zu behalten. Zum Kegeln waren sie elf Mal zusammen. Zu einem Ausflug ging es ins Münstertal. Einen bleibenden Eindruck hinterließ der Tag in Tübingen beim dortigen Schokoladenfestival. Diese Gruppe halte den Verein momentan am Leben, so Wolfgang Singer. Er danke allen, die sich hier einbringen.

Trotz dieser positiven Aspekte wird es wohl nicht reichen, den Verein am Leben zu halten. Es sei denn, es geschehe ein kleines Wunder, so der Vorsitzende. Dem schloss sich auch Ortsvorsteherin Brigitte Storz an. Sie fände es schade, wenn der Verein sich auflösen müsste. Trotz aller Bedenken wurden die Wahlen durchgeführt. Ein Fünkchen Hoffnung bestehe ja immer. Wolfgang Singer wurde als Vorsitzender und zweiter Fahrwart bestätigt. Rita Falb wird ihre letzten zwei Jahre als Schriftführerin antreten, wie sie verlauten ließ. Wolfgang Ketterer ist weiterhin zweiter Fähnrich. Zum Jugendleiter wurde Daniel Rambla wiedergewählt.