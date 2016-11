Königsfeld Freiwilligendienste ein Schwerpunkt

Verschiedene Workshops bieten eine weitere Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Die Themen sind:

• "Ausbildung bei der EGT – gestalte deine Zukunft mit uns!"

• Das Duale Studium – Theorie und Praxis (EGT)

• Bewerbertraining (Deutsche Bank und Sparkasse)

• Der Abschluss kommt - was dann? Berufswahl – Was habe ich zu bieten und was erwarte ich von meinem Beruf? (Birkman-Trainer Norman Tober)

• Infoveranstaltung der Berufsfachschulen der Zinzendorfschulen, bei der die Ausbildung und Abschlussmöglichkeiten erklärt werden.

Einer der Schwerpunkte der Messe Campus Comenius liegt bei den verschiedenen Freiwilligendiensten. Das Badische Rote Kreuz, das Freiwillige an soziale Einrichtungen im Inland vermittelt, ist ebenso vor Ort wie die Vereine American Field Service und Youth for Understanding, die für Auslandsaufenthalte und Schüleraustausche Ansprechpartner sind. Ebenfalls neu in diesem Jahr in Königsfeld sind die Stadt Villingen-Schwenningen und der Schwarzwald-Baar-Kreis.

Insgesamt erwarten rund 40 Aussteller die Besucher zwischen 10 und 14 Uhr im Haus Katharina von Gersdorf und der Sporthalle im Amos-Comenius-Haus (beide auf dem Campus der Zinzendorfschulen, Mönchweilerstraße 5) mit einem vielseitigen Angebot und interessanten Gesprächen. Der Eintritt ist frei, für die Verpflegung im Messe-Café sorgen die Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschulen.