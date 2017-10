Königsfeld Forststraße kann sich sehen lassen

Die Auftragsvergabe sei erfreulich verlaufen und das Ergebnis könne sich wirklich sehen lassen, so Bürgermeister Fritz Link. Es sei auch eine Engstelle beseitigt, der entsprechende Hangabschnitt per Stützmauer stabilisiert worden. Laut Ortsbaumeister Jürg Scheithauer handelte es sich um einen Vollausbau auf 240 Metern Trassenlänge. Die Kanalisation wurde auf 220 Metern erneuert, Hausanschlüsse bei Bedarf. Es wurden teilweise an der Straße liegende Höfe miterneuert und Leerrohre für Glasfaser verlegt. Das Vorhaben kostete etwa 540 000 Euro.

Link schlug vor, eine Planungsrate für einen weiteren Abschnitt der Forststraße in den Haushalt einzustellen. Grund ist eine Wasserleitung die laut Scheithauer noch aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts stammt. Die Asphaltdecke sei dort aber noch intakt, gab Link zu bedenken.