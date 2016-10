Königsfeld Feuerwehreinsätze super gemeistert

Königsfeld. Los ging es am Freitagabend, der prall gefüllt mit Aktivitäten war. Laut Jugendleiter Ron Schepat gab es Gemeinschaftsspiele um den Teamgeist zu fördern sowie zwei Einsätze. Beim ersten Einsatz mussten sich die Kinder und Jugendlichen um einen Traktorbrand mit eingeklemmter Person kümmern. Der zweite Einsatz erfolgte spät in der Nacht an einem Wanderparkplatz. Da auch noch das Fahrzeug wieder einsatzbereit gemacht werden musste, war erst gegen 1 Uhr Bettruhe.

Jugendliche haben eine kurze Nacht

Die kurze Nacht war um 7 Uhr morgens schon wieder zu Ende. Am Samstagvormittag standen ein Erste-Hilfe-Kurs und ein weiterer Einsatz an. Beim Bauhof musste eine verschüttete Person gerettet werden. Geplant waren auch gemeinsame Spiele wie Basketball oder Frisbee. Höhepunkt war nachmittags ein angenommener Hausbrand beim Marie-Heuser-Heim. Danach durften sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr beim gemeinsam zubereiteten Abendessen stärken.