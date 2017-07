Königsfeld Festgesetzte Dachfarbe wird nicht nachträglich geändert

Anträge mit Präzedenzwirkung

Problematisch war der Bauantrag für einen Geräteschuppen nahe der Grundstücksgrenze in der Ortinstraße in Erdmannsweiler. Laut Scheithauer würde man damit einen Präzedenzfall schaffen. Die Verwaltung sehe das sehr kritisch. Link befürchtete vereinigte Hüttenwerke. Ortsvorsteher Armin Wursthorn argumentierte, dass das Grundstück aufgrund der Hecke von außen nicht einsehbar sei, weshalb der Ortschaftsrat zugestimmt habe. Matthias Weisser wies das Argument zurück, da der Besitzer die Hecke stutzen könne. Bernd Möller sah keine Notwendigkeit, dass Häuschen an dieser exponierten Stelle zu bauen. Für den Verkehrsraum sei es wichtig, dass die Straße einsehbar sei. Auch Brigitte Storz sprach sich gegen den Antrag aus. Der Ausschuss lehnte den Bau ab.

Präzedenzwirkung hätte auch der Bau eines Gartenhäuschens in der Schützenstraße in Weiler. Laut Scheithauer argumentierte der Antragsteller mit zwei schon vorhandenen Gartenhäuschen, die aber ohne Genehmigung errichteten worden seien.

"Keiner würde da ein Gartenhaus hinstellen", so Ortsvorsteher Heinz Kammerer. Trotzdem habe der Ortschaftsrat wegen der vorhandenen Häuschen zugestimmt.

Der Antragsteller könne nicht auf die ungerechtfertigt gebauten Häuschen verweisen, so Link. Giesel wollte wissen, was mit denen passiert. Laut Scheithauer wird das Landratsamt eingeschaltet. "Wenn wir uns selbst ernst nehmen, können wir das nicht genehmigen", so Möller. Im Innenbereich seien Gebäude bis 40 Kubikmeter verfahrensfrei, so Scheithauer zu einer Frage von Brigitte Storz. Grundsätzlich seien aber sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften einzuhalten. Auch hier verwehrte der Ausschuss eine Genehmigung.