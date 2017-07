Sigrid May (Mitte) kam als 20 000 Besucher in dieser Saison an der Kasse im Freibad Solara in Königsfeld vorbei. Sie gehört zu den Stammgästen und dreht fast täglich ihre Runden im Schwimmbecken. Mit fast 84 Jahren fährt sie dabei immer mit dem Fahrrad von Erdmannsweiler zu ihren Zielen, selbst zu Konzertbesuchen bis nach Villingen. Schwimmmeisterin Véronique Kühn (rechts) und Freibad-Kassiererin Frieda Matic überreichten ihr ein kleines Geschenk. Foto: Kühn