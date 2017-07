Königsfeld Fairness bewahren

Der Kreisvorsitzender Felix Wenz appellierte an die Mannschaften, Fairness zu bewahren, weil es im Halbfinale ein paar unschöne Szenen gab. Christina Martin vom Kreis mahnte an, dass es äußerst unschön war, Flaschen, Krüge und Gläser auf dem Spielfeld zu zerschlagen. So etwas sollte künftig nicht mehr vorkommen.

Insgesamt verliefen die Festtage sonst aber reibungslos. Manuel Reuter aus Weiler dankte allen Helfern für ihre Arbeit. "Wir können stolz sein, das wir das zusammen mit dem FC Weiler geschafft haben," sagte er.