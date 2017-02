Königsfeld. Der Schwarzwaldverein lädt zur Fackelwanderung alle Familien und Interessierten am Samstag, 4. März, ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Parkplatz der Hahnenhütte, Einfahrt an Ortsverbindung zwischen Königsfeld und Neuhausen. Es wird eine Runde durch den winterlichen Neuhauser Wald gelaufen. Man sollte warme Kleidung anziehen, warmes Getränk und eine Sitzunterlage dabei haben, denn der Tag wird am Grillfeuer beendet. Würstchen sind vorhanden. Ende ist gegen 18 Uhr. Anmeldung bei Angelika Fobel, Telefon 07725/21 64.