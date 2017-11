Königsfeld Exponate spiegeln das Jahr wider

In der Ausstellungsbroschüre stellen sich Künstler mit ihren Arbeiten vor. Daneben wird in dem kleinen Booklet die Geschichte des noch jungen und dennoch sehr erfolgreichen Vereins dargestellt. Auch ein Rückblick über bisherige Ausstellungen fehlt nicht. Dazu gibt es einen kleinen Blick in die Zukunft, denn laut Molicki reichen die Planungen bereits bis ins Jahr 2020. Es lägen noch etliche Anfragen namhafter Künstler vor, die man bisher noch nicht berücksichtigen konnte.

Broschüre kommt per Post

Künstler hätten schon lange – und dabei oftmals zuerst unglaubliche Zustände in der Welt angezeigt und den Herrschenden aufgezeigt, so Molicki. Diese seien oft Querdenker und dem Zeitgeist nicht verpflichtet. Jeder erlebe auch in seiner eigenen Gedankenwelt seiner Stimmungen ein ständiges Auf und Ab und lebe oft voller Zweifel.

Ein Großteil der 1000 Broschüren wurde als Werbung für die Ausstellung mit der Post verschickt, in verschiedenen Geschäften ausgelegt oder von den Künstlern im Bekanntenkreis verteilt.

Nicht nur in der Broschüre, sondern auch vor Ort zu sehen sind Öl- und Acrylbilder, aber auch Skulpturen oder Reliefs. Ein kleines Novum stellt eine große Popart-Collage auf Verpackungskartons dar, bei der die Künstlerin ob der erdrückenden Massenwerbung erblindet und zu Boden fällt. Dies wird in verschiedenen Stadien des Sturzes abgebildet. Ein Spielautomat nach der Komödie "Die sieben Todsünden" wird wohl ebenso ein Blickfang werden.

Ein Werk aus 365 Papierbooten und einer Himmelsleiter aus Abfallholz und Paketklebeband soll in Einzelteilen verkauft werden. Aus dem Erlös werden die "Ärzte ohne Grenzen" eine Zuwendung erhalten. Ulrich Eith, Politikwissenschaftler der Uni Freiburg, wird in die Ausstellung einführen.