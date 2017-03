Königsfeld Exponate können ersteigert werden

Die Ausstellung ist noch an vier weiteren Tagen immer von 15 bis 17 Uhr geöffnet, und zwar am 5., 11., 12. und 18. März. Am 18. März findet zudem um 16 Uhr die Versteigerung der ausgewählten Werke statt.

Während dieser Aktion ist der Kunstraum eher wie eine kreativ-chaotische Werkstatt gestaltet. Es wird zwei Kategorien geben: Die meisten Werke können gleich gegen einen angemessenen, selbst bestimmten Obolus mitgenommen werden.

Ausgewählte Arbeiten werden nummeriert und mit einem Mindestgebot gekennzeichnet.