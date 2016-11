Königsfeld Experte kommt in die Provinz

Königsfeld. Schrade ist Gründer und Kurator der "art Karlsruhe", einer der zwei größten Kunstmessen Deutschlands. Außerdem ist der Kunstexperte einer der großen deutschen Galeristen.

Über 200 Galerien für Kunstmesse zu betreuen

"Es ist für unseren Verein ein große Ehre, Ewald Karl Schrade in der Provinz zu empfangen, ist er doch sonst international beschäftigt, jedes Jahr über 200 Galerien für die Kunstmesse zu betreuen", erklärte die Führungsriege des Vereins Kunstkultur Königsfeld (Kukuk) im Tenor. In einem Gespräch mit dem Vereinsteam wird es um die Kunst, um Messen, Galerien, Künstler und letztlich das Geschäft gehen. Die Veranstaltung findet in den Ausstellungsräumen des Bildhauers Zeljko Rusic statt.