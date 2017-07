Königsfeld Evangelische Gesamtgemeinde feiert 500 Jahre Reformation

Nach seiner Zeit im Kloster in Erfurt wurde er am 4. April 1507 zum Priester geweiht. Trotz täglicher Bußgebete leidet er große Gewissensnöte. Ihn beschäftigt, wie er einmal vor Gott stehen würde. Der Ablasshandel stört ihn ungemein. Da zu Allerheiligen mit vielen Kirchgängern zu rechnen war, schlug er am 31. Oktober 1517 die 95 Thesen an der Kirchentür zu Wittenberg an.

Richtschnur von Luthers Leben war sein Gewissen. Nur vor Gott und nicht vor der Kirche wollte er sich verantworten. So war ihm klar, dass er auf dem Reichstag in Worms am 17. April 1521 nicht widerrufe und weiter zu seinen Worten stehe. Als Junker Jörg übersetzt er die Bibel. Am 9. Oktober 1524 gibt er seine Lebensform als Mönche auf und heiratet im Jahr 1525 die aus dem Kloster geflohene Nonne Katharina von Bora. Die Bauernkriege von 1524 bis 1526 fordern bis zu 150 000 Toten. Die Reformation verliert anschließend den Charakter als Volksbewegung. Luther ist ab 1539 nur noch als Seelsorger tätig und stirbt am 18. Februar 1546.

Bei der anschließenden Fragerunde erfuhren die Besucher, dass der Kirchenbann noch immer auf Luther laste. Banse riet dazu, sich den jungen Luther als Vorbild zu nehmen, denn im Alter war er depressiv und verbittert.

