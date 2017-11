Königsfeld Erstmals Antiquariat

Das Team hat ein reichhaltiges Angebot an Adventskränzen und Gestecken – frisch gebunden – sowie viele selbst hergestellte weihnachtliche Artikel vorbereitet.

In der Cafeteria werden Kaffee und Kuchen serviert. Am Sonntag wird zusätzlich ein Imbiss gereicht. Neu ist diesmal ein Antiquariat mit Büchern und Musik-CDs zur Advents- und Weihnachtszeit sowie Deko-Artikeln für das Weihnachtsfest. Der Reinerlös geht an die Gemeinde Anajatuba von Padre Maurus Schneider in Brasilien.