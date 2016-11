Königsfeld Erholung spielt wichtige Rolle

Revierförster Peter Gapp berichtete über Holzsortimente mit Preisen zwischen 35 und 120 Euro je Festmeter. Mittlerweile nutze man so ziemlich alles. 2017 rechne man mit einem durchschnittlichen Preis von 77 Euro je Festmeter und einem Gesamterlös von 278 000 Euro. Allerdings fallen für Holzfällung und Aufbereitung 103 000 Euro an, dazu weitere Kosten unter anderem für die Unterhaltung der Wege oder den Kostenbeitrag an den Kreis. Als Gewinn sind 103 000 Euro eingeplant.

Um den Verbissschutz herumkommen

Link sprach 10 000 Euro für Waldkulturkosten und Forstschutz sowie Jagdquoten an. Man sei mit den Jägern im Gespräch, erläuterte Gapp. Man müsse um den Verbissschutz herumkommen. Einen Wahnsinnsaufwand nannte Link die Verkehrssicherung mit 5000 Euro. Laut Gapp muss der Forst bei Arbeiten an Straßen einen Sicherheitsbereich einer Baumlänge einhalten und Straßen sperren. Von Stemm wies auf die Verpflichtung der Waldbesitzer zur Verkehrssicherung hin.

Link erwähnte die Kritik vor allem von Wanderinnen hinsichtlich der Grobkörnigkeit des Schotters auf Wegen. Die Gemeinde verwende feinkörnigen Sand. Die Grobkornpisten seien Staatswald. Gapp betonte, während des Hiebs werde nur Grobschotter aufgetragen, der Feinkies komme erst nach den Arbeiten darauf. Es gebe viele verschiedene Waldbesitzer und jeder gehe nach seiner Fasson damit um.

Es wird nie mehr gehauen als nachwächst

Man halte sich an den Forstbetriebsplan, es werde nie mehr gehauen als nachwachse, beantwortete Gapp eine Frage von Hans Mack hinsichtlich des Baumbestands.

Matthias Weisser erkundigte sich nach dem Forstbetriebsstützpunkt. Man wäre gern deutlich weiter, aber Bauen im öffentlichen Raum sei hochkomplex, betonte von Stemm. Es gehe aber voran, das Architekturbüro sitze an den Ausschreibungen.

Der Gemeinderat befürwortete den Forstbetriebsplan einstimmig.