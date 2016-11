Königsfeld Erfahrungen fernab der Schulbank

Königsfeld. Deshalb werden an den Zinzendorfschulen regelmäßig Schüleraustausche in verschiedene Länder angeboten. Neben den Austauschprogrammen mit Casablanca und Saint Chamond wurde in diesem Jahr zum ersten Mal ein Austausch ins spanische Tortosa organisiert.

Wie kam es dazu? Eva und Josep Meseguer, die beide im Lehrberuf – er an der privaten Diözesanschule Sagrada Familia in Tortosa – tätig sind, lernten im vergangenen Sommer auf einem Campingplatz bei Freiburg Christina Wendt kennen. Die ehemalige Verwaltungssekretärin der Zinzendorfschulen legte ihnen das Königsfelder Schulwerk wärmstens für einen Austausch ans Herz. Wieder zu Hause in Spanien startete die intensive Vorbereitungsphase.

Im Oktober war es so weit: 19 Schüler und Schülerinnen der drei zehnten Klassen des Gymnasiums erlebten in Begleitung ihrer Lehrer Anna Gina Prescha und Thomas Kreihe eine Woche voller neuer Eindrücke, Begegnungen und Gespräche. Das Programm der Gastgeber war liebevoll und reich gestaltet. Nach der Landung in Barcelona besuchte die Gruppe gemeinsam mit dem Ehepaar Meseguer und deren Kindern Adai und Edelweiss zunächst den Montjuic, Gaudís Sagrada Familia und die Altstadt, bevor es weiter ins rund 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Kataloniens gelegene Tortosa ging. "Tortosa liegt in der Nähe des Ebro-Delta, das wir per Schiff und Bus besichtigten", erklärte Anna Gina Prescha und berichtete von interkulturellen Begegnungen der Zehntklässler und "Tortosiner", zu denen vor allem ein langer Kajakausflug auf dem Ebro gehörte. "Beide Seiten waren sehr neugierig aufeinander, und die Königsfelder staunen immer wieder über die temperamentvollen und lauten Tortosiner", sagt sie und freut sich, dass die Gäste aus dem Schwarzwald im Unterricht wie auch in der Mensa positiv auffielen.