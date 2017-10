Königsfeld Entschleunigen tut not

Chefarzt der Kardiologie zeigt Stressphänomene bei Reha-Patienten auf

An zeitmarkanten Stellen im "Zeit-Kurort" Königsfeld wird Manfred Molicki als Gründer der Gesellschaft für Zeitkultur interviewt: Im 1000-jährigen Kirchlein, an der "eigenZeit-Stele" des Bildhauers Zeljko Rusic im Kurpark und in der Albert-Schweitzer-Klinik, hier zusammen mit dem Chefarzt der Kardiologie begleitet unter anderem Reha-Patienten mit angina pectoris, welche auf die häufige Vorstufe angina temporis (oder Zeitstress) nicht angemessen reagiert haben.

Manfred Molicki lädt ein zum Umdenken in einer vom Zeitdruck und seinen destruktiven Folgen geprägten Gesellschaft.