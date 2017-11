Königsfeld Energiekosten erhöhen sich kaum

Königsfeld. Das Fazit fiel nicht so gut wie in den Vorjahren aus. Der Energiebericht sei ein ganz wichtiges Instrument um Schwankungen bei Verbräuchen festzustellen, so Bürgermeister Fritz Link. Daraus ergäben sich Schwerpunkte beim Abbau von Mängeln. 2016 habe man nicht so gut abgeschnitten. Es gab in vielen Bereichen Zuwächse.

Laut Hamm zeigt die Gesamtentwicklung, dass die Energiekosten gleich blieben. Steigende Energiemengen seien aber nicht zu erklären. Es stelle sich die Frage, ob sich gewisse Dinge in den laufenden Betrieb eingeschlichen hätten. Man müsse insbesondere die Hausmeister nochmals schulen, so Link.

Am meisten Strom wird mit 31,7 Prozent im Haus des Gastes verbraucht. Die Grundschule Königsfeld sei bei Heizwärme und Wasser der größte Verbraucher. Laut Link könnte sie über ein ein Schulsanierungsprogramm von Bund und Land einen Vollwärmeschutz erhalten. Eine Verbesserung sei nur noch bauphysikalisch möglich. Dasselbe gelte für die Schulen in Burgberg und Neuhausen.