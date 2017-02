Königsfeld Energiecheck und neue Kühlgeräte: Weniger CO2

Bürgermeister Fritz Link, Tobias Bacher von der Energieagentur Baden-Württemberg und Meike Militz von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erläuterten das Projekt.

Wesentliche Zielsetzung bei der Ernennung zur europäischen Klimaschutzkommune sei gewesen, bei Bürgern die Sensibilität für Energieersparnis zu erhöhen und den CO2-Ausstoß im Gebäudebestand zu verringern, so Link. Denn nicht der Verkehr sei Hauptverursacher von Kohlendioxid sondern zu zwei Dritteln alte Gebäude.

Die Verbraucherzentrale biete schon seit 1987 Energieberatungen an, so Militz. 2016 in der Fläche eingeführt habe man Checks für Solarthermie. Die zeigten, dass viele Anlagen nicht optimal liefen. Mit relativ einfachen Einstellungen seien unter Umständen recht große Veränderungen erreichbar.