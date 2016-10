Königsfeld Elf Starter beim Kilbirennen in Weiler

Seit rund 60 Jahren heißt es in Weiler immer an Kilbi "es ist Radrennzeit". Der Initiator der Veranstaltung ist nicht mehr bekannt.

Früher wurde das Rennen als Vereins-Dorfmeisterschaft durchgeführt. In Vierermannschaften wurden die Sieger ermittelt. Mit bis zu fünf Mannschaften traten einzelne Vereine an. Es gab immer spannende Rennen auf der Strecke. Ein Wanderpokal war am Schluss Lohn für die Mühen. Letzter Sieger war das Team Jufo im Jahr 2014.

Da die Beteiligung der Vereine immer mehr nachließ, zuletzt vor zwei Jahren waren es nur noch zwei Mannschaften und einige Einzelfahrer bei der Jugend, war es in diesem Jahr nur für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren ausgeschrieben. Elf Kinder zwischen sechs und elf Jahren meldeten sich im Vorfeld bei Jugendwart Günter Rieger an. Dieser hatte auch die Rennleitung inne. Er schickte die Teilnehmer auf die 1,5 Kilometer lange Rundstrecke mit Start und Ziel in der Stettener Straße. Es bestand Helmpflicht und die Fahrräder mussten verkehrssicher sein.