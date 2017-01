Königsfeld Eisweiher bleibt trotz Kälte gesperrt

Thomas Fiehn fragte im Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr nach der Möglichkeit, den Sägeweiher für Schlittschuhläufer freizugeben. Er verwies dabei auf dafür geöffnete Weiher in Nachbargemeinden.

Die Aktion am Sägeweiher war laut Bürgermeister Fritz Link in Königsfeld bisher immer eine Veranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr. Der Sägeweiher sei aber deutlich tiefer als zum Beispiel der Eisweiher in der Villinger Waldstraße.

Aufwand steht in keinem Verhältnis zu Ertrag