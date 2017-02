Königsfeld Einblicke in das Leben des Urwalddoktors in Lambaréné

2013 bestand das Urwaldhospital bereits seit 100 Jahren – ein Anlass für 14 Reisende, sich das Hospital in Lambaréné anzusehen und sich mit dem Leben des Urwalddoktors näher zu befassen. Unter ihnen war auch der Bürgermeister aus Königsfeld. Die Flugzeit von Frankfurt aus betrug sechs Stunden. Gewohnt hat die Gruppe in einer ehemaligen Krankenbaracke.

45 000 Euro für das Hospital gesammelt

Roland Wolf, der Vorsitzende des Albert-Schweitzer-Hilfsvereins, ist ein profunder Kenner und zeigte der Reisegruppe alles Sehenswerte. Auf der Fahrt vom Flughafen waren überall an Laternenmasten Fahnen mit dem Bild von Albert Schweitzer aufgehängt. "Die Menschen haben nicht vergessen, dass er es war, der die medizinische Versorgung ins Land brachte", sagt Link.

Albert Schweitzer reiste stets mit dem Schiff und war vier bis sechs Wochen unterwegs. Nach der Ankunft in Port Gentil ging es dabei mit dem Boot auf dem Fluss Ogowe nach Lambaréné. Von diesem sagte Schweitzer: "Lambaréné ist meine Improvisation, ein Spital in Afrika. Aber das bleibende Haus, so hoffe ich, wird mein Denken sein."

Schweitzer, der für sein Wirken im Jahr 1952 den Friedensnobelpreis erhalten hat, verlangte für seine Behandlung kein Geld. Das erste Spital baute er 1913, das zweite nach dem Krieg ab 1924. Von einem Landesfürst kaufte er "Das Land des Sonnenkönigs", um das Krankenhaus zu errichten.

Heute unterstützen nationale Hilfsvereine und der Staat Gabun jeweils zur Hälfte das Spital mit Geld. Laut Link hat der Staat aber seit 2016 die Hilfe nahezu eingestellt. Da war der Scheck aus Königsfeld sehr willkommen: Eine Spendenaktion 2012 hatte bis zum Reiseantritt im August 2013 insgesamt 45 000 Euro erbracht, die für einen Kindergarten bestimmt waren.

Zehn Ärzte betreuen 30 000 Patienten

Im Spital werden heute im Jahr bis zu 30 000 Patienten mit Lepra, Hautgeschwüren, Malaria, Knocheneiterungen und anderem behandelt. Acht bis zehn Ärzte und bis zu 80 Pfleger sind zuständig. Die Angehörigen müssen für das Essen der Patienten sorgen. Hierfür gibt es spezielle Kochnischen.