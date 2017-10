Königsfeld Ein turbulentes aber trotzdem schönes Jahr erlebt

Der aufgestellte Organisationsplan habe sich als hilfreich erwiesen. Auch will sich der Chor neu formieren: Ein Viererteam soll nach dem Willen der bisherigen Vorstandschaft die Geschicke der Sängerinnen leiten. Weiter wollen die Frauen eventuell auch Männer motivieren bei ihnen mit zu singen. Dies würde einen Schritt in die Vergangenheit bedeuten.

Anfangs bestand der Chor nur aus Männern. War dann gemischt und zuletzt bis zum heutigen Datum ein reiner Frauenchor. Auch die Dirigentin Ulrike Brusch würde sich freuen ein paar Männer begrüßen zu dürfen. Sie hält es aber für notwendig, dass es mindestens drei sind. Schön wäre es natürlich schon am 5. Oktober mit dem männlichen Zuwachs zu proben. Natürlich sind auch Frauen, auch jüngere, gern gesehen. Hier gilt es dann schon für das geplante adventliche Weihnachtskonzert am dritten Advent in der Kirche in Weiler die Weichen zu stellen.

Als Projektchor soll der Auftritt realisiert werden. Ortsvorsteher Frank Schwarzwälder fand die Idee gut. Er agierte als Wahlleiter. Künftig gibt es ein Führungsteam bestehend aus Ute Schwarz als Vorsitzende und Nikolas Grauer als Kassierer. Ihnen zur Seite werden die neu gewählten Franziska Grauer und Ulla Grötzinger Elser als aktive Beiräte stehen. Als passive Beirätin fungiert weiter Renate Haller. Viele Aktivitäten hatte der Chor zu verzeichnen. Höhepunkte waren sicherlich die Konzerte im Sommer und zur Adventszeit. Ein Workshop des Schwarzwald-Baar-Chorverbandes wurde besucht.