Königsfeld Ein Handwerk, das süchtig macht

Königsfeld-Erdmannsweiler. Das Klöppeln ist eine Wissenschaft für sich: Hunderte Nadeln, dutzende Fäden und kleine Holzstäbchen, an denen Fäden aufgewickelt sind, wirken auf Laien wie ein durcheinander geratenes Sammelsurium. Doch was auf den ersten Blick chaotisch anmutet, folgt einer streng eingehaltenen Reihenfolge: "Beim Klöppeln muss man sehr akkurat und ordentlich sein", sagt Jutta Grothaus aus Erdmannsweiler.

"Man sieht, wie mit den eigenen Händen etwas Schönes entsteht. Da wird man irgendwann süchtig", sagt sie lachend. Auf ihrem Klöppelkissen entsteht gerade ein Handschuh. Die Oberseite ist schon fertig. Insgesamt acht Stunden habe sie dafür gebraucht. Jetzt ist sie am Daumenstück. Die Einzelteile fügt sie später zusammen.

Zu jedem Teil, das sie klöppelt, gehört eine originalgroße Schablone, der "Klöppelbrief", der auf dem Kissen fixiert wird. Danach steckt Grothaus Nadeln in vorgegebene Stellen. Dort sollen die Fäden später einmal ihre Laufrichtung ändern. Aufgewickelt sind sie an kurzen Holzstäbchen, den "Klöppeln". Jetzt komme es darauf an, wie sie die Anordnung dieser Klöppel verändert – je nach Muster und Größe des Stücks, können das hunderte Holzstäbchen sein.