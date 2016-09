Königsfeld Ein Gesundheitskonzept voller Lebensfreude

Für Schmunzeln sorgte ein Foto holzhackender Männer. Kneipp habe das als einen Weg zum Erwärmen des Körpers gesehen. Wichtig sei heute, den Menschen die Aktualität und Lebensfreude der Kneipptherapie zu vermitteln.

Die Landschaft zur Genesung nutzen

Landschaft müsse man im Kneippkonzept nutzen und inszenieren, Ruheorte mit ­Installationen hervorheben. Bädorf illustrierte das mit Fotos beispielsweise überdimensionaler Bilderrahmen in der Landschaft, in denen sich Personen selbst inszenieren können. Nötig seien allgemein Zeiten, in denen man bewusst nicht arbeite und sich "digitaler Entgiftung" widme.

Es brauche "analoge Zonen". Die Möglichkeiten, Kneipp modern zu präsentieren, zeigten Fotos beispielsweise einer Kneippbox in einem öffentlichen Schwimmbad, eines Tanzglockenspiels mit im Boden eingelassenen Platten, die bei deren Betreten Töne erzeugen, oder Slacklines. Es mache große Freude, der jüngeren Generation zuzusehen, wie sie spielerisch mit Kneipp umgehe. Mit Pedelecs erschließe sich Bewegung einer Altersgruppe, die damit vielleicht schon abgeschlossen habe.