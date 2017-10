Königsfeld "Ein Fackelträger des Ehrenamts" verabschiedet

Königsfeld-Erdmannsweiler. Der langjährige Vorsitzende des RV Frohsinn Heinz Breithaupt wurde in einer Feierstunde verabschiedet. Gäste aus Politik und aus dem Radsport würdigten in ihren Reden sein Lebenswerk. "Es fällt schwer, alles in Worte zu fassen, was Heinz Breithaupt für den RV Erdmannsweiler und darüber hinaus alles geleistet hat", sagte Jan Barth, der Heinz Breithaupt als Vorsitzender im Amt beerbt.