Königsfeld. Den Dokumentarfilm "Albert Schweitzer" aus dem Jahr 1957 von Erika Anderson präsentiert der Historische Verein Königsfeld am Dienstag, 10. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Medi­Clin Albert Schweitzer Klinik & Baar Klinik in Königsfeld. Zu sehen ist die restaurierte deutsche Fassung des Oscar-prämierten Filmklassikers mit der Originalstimme von Albert Schweitzer als Erzähler. Im Mittelpunkt steht die Botschaft des Urwalddoktors und Friedensnobelpreisträgers.