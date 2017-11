Königsfeld Diskussionen um Mobilfunkmast

Auch der Mobilfunkmast war Thema in der Sitzung. Stephanie Richter von der Umwelt- und Verbraucherorganisation Diagnose-Funk gab ihre Bedenken kund. Eine Frau, die vor zwei Jahren nach Neuhausen gezogen sei, leide nach eigenem Bekunden an Elektrosensibilität. In anderen Ländern gelte dies schon als anerkanntes Krankheitsbild. Falls so ein Mast nach Neuhausen käme, wäre sie zum Umzug gezwungen. Bürgermeister Fritz Link betonte, nach Bekanntwerden des Telekom-Plans habe die Gemeinde sofort Einspruch eingelegt. Die Frist zur Findung eines geeigneten Standortes von 30 Tagen sei viel zu kurz gewesen. Mittlerweile wurde diese auf März kommenden Jahres verlängert. Von der Gemeinde wird ein Gutachter beauftragt, hier mitzuhelfen und gegebenenfalls einen geeigneten Standort zu finden. Sie bevorzugt einen Standort außerhalb der Bebauung.

Da Erdmannsweiler eventuell miteinbezogen wird, könnte dieser auch zwischen den beiden Orten liegen, falls dies geeignet ist. Erste Gespräche mit der Telekom, dem Gutachter und der Gemeinde finden noch im November statt. Ortschaftsrat und Interessenten, die gegen den Masten sind, werden dann zu einem weiteren Gespräch eingeladen.

Der Bürgermeister bat, das Verfahren abzuwarten. Im Zuge dessen könnte dann aber auch eine Entscheidung fallen, die nicht einfach sei.