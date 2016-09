Königsfeld Diskussion um gerechte Weltordnung

Königsfeld. Schweitzers ganzheitliches, philosophisches Denkmodell habe einen Bezug des Individuums zu allen Formen des Lebens, also zur gesamten Schöpfung, so Bürgermeister Fritz Link. Beleuchtet werden sollen bei der Veranstaltung unterschiedliche Stufen der Verantwortung gegenüber dem Leben in seiner ganzen Fülle.

Das habe Auswirkungen auf das Verständnis unserer Gesellschaftsordnung und die Interpretation unserer Wirtschaftsordnung in Zeiten von Finanzkrise und Flüchtlingsbewegung. Der Massenexodus finde nicht nur aus politischen Gründen statt sondern auch aus existenzieller Not. Ursache seien nicht nur aktuelle kriegerische Auseinandersetzungen. Das Problem liege auch im Verhältnis Europa-Afrika. Es gehe um die Verantwortung im Hinblick auf eine gerechte Weltordnung.

Link dankte dem Studienkreis des historischen Vereins für die Ausarbeitung des Tagungsprogramms, allen voran Dieter und Renate Siebörger sowie Knut Schröter.