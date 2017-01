Königsfeld Digitales Sturzflutmodell in Arbeit

Bürgermeister Fritz Link ging im Zusammenhang mit einer Untersuchung von Sturzfluten auf den Beschwerdebrief eines Landwirts ein. Kanalsanierungen sind im Bereich Theodor-Heuss-Straße/Hörnlishofstraße und in der Forststraße geplant. Dazu kommen die allgemeine Unterhaltung des Kanalnetzes sowie Mittel für Schachtregulierungen.

In Arbeit ist ein digitales Sturzflutmodell in Erdmannsweiler. Ermittelt werden soll, ob bei Überschwemmungen im östlichen Bereich der Ortinstraße/Neuhauser Straße und Oberbühl am Waldheim Zuflüsse aus dem Außenbereich eine Rolle spielen.

Laut Bürgermeister Fritz Link ergab die Untersuchung, dass die Kanäle ausreichend dimensioniert sind.