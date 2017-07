Königsfeld Die Weiler Kicker lassen es kräftig krachen

Mit einem 8,88-Meter-Turnier begann der erste Tag. Zwölf Mannschaften zu je fünf Schützen maßen sich, wer am treffsichersten war. Am Schluss siegte das Team "Modeste" vor der B-Jugend der SG Weiler. Beste Landjugendmannschaft war Pfohren II auf dem dritten Platz.

Anschließend hieß es "All mixed up Party". Der Besuch an diesem Abend war für die Verantwortlichen eher nicht zufriedenstellend.

Der Samstagnachmittag startete mit dem Kreisfußballturnier für Landjugenden. 18 Männer- und neun Damenmannschaften spielten um den Turniersieg.