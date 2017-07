Königsfeld Die Weiler Kicker lassen es kräftig krachen

Am Abend dann ein Hauch von Mallorca im beschaulichen Weiler. Das DJ-Team "Palmenknaller" um Michael Rapp und Dominik Eschner legte Hits am laufenden Band auf. Es herrschte tolle Partystimmung.

Kurz vor Mitternacht dann der Gastauftritt von "Rick Arena". Er tritt sonst eher im "Bierkönig" auf Mallorca auf. Über den Kontakt mit DJ Michael Rapp konnte der Auftritt realisiert werden. Ihm gelang es auch die überwiegend jugendlichen Gäste bei guter Stimmung zu halten. Sein überwiegend deutsches Liedgut wie "Wir sind die Kinder vom Bierkönig", "Radler ist kein Alkohol", "Millionen Frauen lieben mich" oder sein aktueller Hit "Solange wir an der Theke stehen" kam bestens an und es wurde auch kräftig mitgesungen. "Unbekannt erfolgreich seit 2007 war gestern" steht auf seiner Homepage. Mittlerweile hat er verschiedene Auszeichnungen erhalten wie etwa vier Party-Music-Awards oder mehrere goldene CDs. Als höchster Neueinsteiger schaffte er auch schon den Sprung in die deutschen Single-Charts. Auch beim ZDF-Fernsehgarten war er schon zu Gast. Nach dem Auftritt herrschte noch lange Partystimmung beim FC Weiler.

Am Sonntagmorgen kam für die Verantwortlichen das böse Erwachen. Unbekannte hatten in der Nacht Bierkrüge und Flaschen auf dem unteren Teil des Sportplatzes zerschlagen. Das Turnier wurde dadurch in der Gruppenphase im Neun-Meter-Schießen weitergespielt. Halbfinale und Finale wurden ausgespielt. Sieger wurde bei den Frauen die Landjugend Dauchingen und bei den Männern Landjugend Ippingen 1.