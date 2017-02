Königsfeld Die wahre Aufgabe des neuen Blitzers

Der Neuhauser Stammtisch hatte eine Weinprobe. Mit Alfonsia saß auch eine Weinkönigin am Tisch. Die Darsteller hatten allerlei aus dem Dorfgeschehen zusammengetragen. So wurde unter anderem von einer Frau erzählt, die mit ihren Hunden über eine Wiese spazierte. Der erboste Landwirt herrschte sie so an, dass sie künftig einen weiten Bogen um die Wiese macht. Auch hatten ein paar Jungs nach einer Party ein Taxi bestellt. Sie waren aber offensichtlich nicht mehr ganz klar. Sie bezahlten das Taxi zweimal, einmal beim ersten Halt und am Schluss.

Auch die Arbeit des neuen Blitzers wurde definiert. Der Zinzendorfplatz wird so oft fotografiert, dass die Nachwelt noch weiß, wie er einmal ausgesehen hat. Hier wird auch wahrscheinlich so lange gestritten bis die Bäume abgefault sind.

Vier Jungs tanzen nach der Pfeife von einem Mädchen – diese Darbietung von "The 5 O’s" begeisterte. Alle Darsteller hießen Ohnmacht. Um die Gesundheitskosten ging es bei "Berte und das Mehrgenerationengebiss". Auf recht eindrückliche Art stellte Berte ihrer Zuhörerin dar, wer das Gebiss in der Familie alles trägt. Beim Besuch im Restaurant wird ausgewürfelt wer anfangen darf.

Beim "verdeckten Hinweis" hatte ein Ehemann, der Polizist war, so seine Probleme mit seiner Frau. Sie wollte sich als V-Mann unter dem Namen Habicht anwerben lassen. Er bemerkte dazu charmant, dass auch Grund ihrer Figur eher Waldschnepfe zutreffend wäre. Sie konnte es mit ihren Hinweisen aber nicht lassen. Zu guter Letzt beschuldigte sie einen Zuschauer, er trinke und fahre noch Auto. Mit seinem Bierglas, das gut dreiviertel voll war, musste er auf die Bühne zum Alkoholtest. Die Frau prüfte dabei erst einmal was für ein Bier es war. Zu diesem Zweck trank sie es in einem Zug aus. Dabei stellte sie fest, dass es kein alkoholfreies Bier war. "So wie früher" rief Henriette und Klärle auf den Plan. Als Klofrauen wussten die beiden wieder allerlei zu berichten. Sie zielten vor allem auf das Zwerchfell der Besucher. So sei es im Schweizeracker jetzt kriminell. Für den Diebstahl einer Dose Ananas stand eine Frau vor Gericht. Für jeden der 15 Ringe sollte sie einen Tag hinter Gitter. Beim Handwerken sagte eine Frau zu ihrem Mann, sie hätte die Fenster gestrichen. "Soll ich jetzt den Rahmen auch noch streichen?". Zum Schluss setzten sie ihrem Auftritt jedoch die Krone auf. Henriette als Funkenmariechen und Klärle als Gardeoffizier legten einen flotten Tanz "so wie früher" auf die Bühne.

Zum Schluss des dreistündigen Programms gab es ein Männerballett. "Amors helfende Hände" sollten dazu beitragen, Günni unter die Haube zu bringen.

Die Moderation lag in bewährter Weise bei Thomas Kammerer. Die musikalische Unterhaltung übernahm das Duo "Andy und Mark".

"Dancing Queens": Rebecca Storz, Lilli Leithold, Marielle Fischer, Nele Eiser, Sarah Ohnmacht

"Ein Hauch von Nichts" und "Amors helfende Hände": Gerald Fuchs, Dominik Link, Manuel Link, Christian Meder, Tobias Ohnmacht, Florian Rottler

"Deutsche Sprache … schwere Sprache": Laura Hezel, Fabian Hummel, Manuel Hezel

"Eisbären": Monika Jais, Margit Link, Petra Meder, Hildegard Reichmann

"Weinprobe": Dietmar Kammerer, Heiner Link, Alfons(ia) Ohnmacht, Sascha Ohnmacht

"The 5 O’s": Marianne, Daniel, Dominik, Manuel und Fabian Ohnmacht

"Berte und das Generationengebiss": Susanne Link, Nicole Ohnmacht

"Der verdeckte Hinweis": Ernst und Claudia Bendek

"So wie früher": Henriette alias Achim Sander, Klärle alias Heiner Link