Königsfeld Die "Spatzengruppe" ist bereits voll belegt

Pfarrer Christoph Huss war es vorbehalten, das Haus zu segnen. "Segnung bedeutet, den Menschen in diesem Haus Schutz und Heil zuzusprechen", erläuterte der Seelsorger. Das Wort "Arche" leite sich von dem lateinischen Wort "arca" ab, was nichts anders als "Kasten" bedeute, wie sich auch das Gebäude selbst darstelle. Wichtig sei im Zusammenhang mit der "Arche" aber auch der Regenbogen – er stehe als Zeichen des Versprechens und der Fürsorge Gottes, so der Pfarrer. Ein Ort des fröhlichen Spielens und Lernens mögen Krippe und "Arche" sein, wünschte er. Ein Ort, wo man sich aufmerksam und mit gegenseitiger Achtung begegne, denn das sei schon für die Kinder wichtig.

Bürgermeister-Stellvertreter Jan-Jürgen Kachler zitierte ein afrikanisches Sprichwort: "Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen." Auch dabei komme die Achtung vor dem Leben und vor Kindern zum Tragen.

Architekt Dieter Schneider aus St. Georgen sprach von einer "schönen Aufgabe, eine Krippe zu bauen", auch wenn man schon große Erfahrungen mit Kindergartenplanung habe. Erste Gespräche seien 2013 erfolgt. Im April 2015 habe man mit dem Bau begonnen. Spannend sei die Ausgestaltung geworden. Im Hinblick auf die "Arche" habe er eine Kajüte mit zehn Kojen zum Schlafen geplant und viel Holz verbaut. Denn Holz mit seiner Haptik und seinem warmen Farbton sei bei Kindern sehr beliebt. "Doch man kann die tollsten Ideen entwickeln, ohne Handwerker, die mitmachen, geht gar nichts", lobte er die beteiligten Firmen. Noch im Spätherbst seien Wände gestanden und die großen Fensterfronten, so dass man im Inneren weiterarbeiten konnte.