Königsfeld Die Freude am Gesang ist deutlich zu spüren

Im Familiengottesdienst mit Pfarrer Ewald Förschler gab es die Möglichkeit zur Tauferinnerung. Die Kinder konnten ihren Taufspruch mitbringen. Ihre Taufkerze wurde an der Osterkerze entzündet und anschließend gesegnet. Zum Abschluss des Tages gab es ein besonderes Chorerlebnis. Der Chor "Get Gospel" gastierte in der Kirche.

Schon beim musikalischen Einzug mit dem Lied "Come Let Us Sing" sprang der Funke zu den Zuhörern über. Verschiedene solistische Einlagen waren im Programm enthalten. So waren unter anderem Bernd Scheuber mit dem "Halleluja" sowie Sabine Dräger und Simone Neininger mit "The Rose" zu hören.

Der gesamte Chor glänzte nicht nur bei "Heal the world". Beeindruckend war die klangliche Vielfalt und das Volumen. Die Zuhörer waren begeistert und bekamen Zugaben mit "Oh Happy Day" und "Give Us Peace". Chorleiterin Sinnika Kimmich und dem Chor war die Freude am Gesang anzumerken. Musikalisch wurde der Chor von Pianist Jakob Fauser, Florian Rosa (E-Bass), Klaus "Ede" Schnur (E-Gitarre) und Tim Roth (Schlagzeug) begleitet.