Königsfeld Die Freibad-Saison hat begonnen

Königsfeld (jk). Im Wasser des Königsfelder Freibades Solara, das entgegen vieler Befürchtungen in diesem Jahr bereits 21 Gad aufwies (2016 begann die Badesaison mit gerade mal 15 Grad), sind sie die ersten: Waltraud und Roland Werner mit Tochter Lena, die extra zum "Anbaden" gekommen war. Alle sind natürlich Saisonkarteninhaber, die schon am ersten Tag an der Kasse anstanden – obwohl die Witterung, vorsichtig formuliert, sehr durchwachsen war. Ebenfalls unter den ersten Schwimmern war Schwester Mechthild Zippel, die trotz ihrer fast 88 Jahre zu den treuesten Besuchern des Bades gehört – im vergangenen Jahr sei sie trotz ihrer erheblichen Beschwerden beim Gehen mehr als 100 Mal im Freibad gewesen.