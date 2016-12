Königsfeld Der Nordirak als Spielball vieler Interessen

Nach Saddam Hussein

Das Land stehe vor großen politischen Herausforderungen. Nach Saddam Hussein habe es mehr Freiheiten gegeben, aber auch das Aufbrechen neuer Konfliktlinien in Bezug auf Konfessionen. Regionale und internationale Akteure verfolgten ihre eigene Agenda. Die Industrie werde stark von Ölexport und -verarbeitung dominiert. Unter diesem Gesichtspunkt mache das Engagement der Türkei mehr Sinn.

Das Land habe 2005 ein föderales System mit 19 Provinzen eingeführt. Einzige autonome Region sei Kurdistan. Andere hätten dies auch angestrebt, was die Zentralregierung verhinderte. Ebenso lasse die Regierung zu, dass schiitische Milizen Teil des normalen Sicherheitsapparats würden.

Speziell im Nordirak seien Jesiden nach der Eroberung durch den IS in die Berge geflohen, oft ohne Vorräte oder entsprechende Kleidung. Es sei zu Misshandlungen gekommen, die Menschen seien traumatisiert.

Edel beschrieb, wie der IS zu seiner jetzigen Stärke fand. Wesentliche Vorbedingung sei die schwache staatliche Kontrolle. Sie habe mit einen Beitrag geleistet, dass Rebellengruppen Teile des Landes erobern konnten. Geschätzte 30 Prozent der IS-Befehlshaber seien ehemalige Sicherheitskräfte Saddam Husseins. Die USA habe keine Alternative geboten, um diese weiter zu beschäftigen. Zwar werde der IS seit Monaten geschwächt, das heiße aber nicht, dass dessen Idee erledigt sei. Das Land sei Spielball vieler Interessen. Auch fühlten sich zum Beispiel sunnitische Araber vom IS angezogen, da sie sich nicht repräsentiert fühlten.

Beeindruckt von der Komplexität der Probleme zeigte sich Hans-Beat Motel. Die seien zum Teil durch Kolonialmächte entstanden. Nicht jede Gruppierung greife zu Waffen, beantwortete Edel eine Frage aus dem Publikum. In kurdischen Gebieten sei das Zusammenleben mit Minderheiten normal, aber die Pschmerga seien bewaffnet.

In Bagdad beispielsweise lebe die Mehrheit der Menschen friedlich zusammen, so Edel zur Frage, ob die Ethnien friedlich miteinander leben können. Allerdings gebe es in der Zentralregierung und anderswo nicht den Willen, zu einer Lösung zu kommen. Es gebe Staatsbeamte, aber keinen funktionierenden Staat.

Die Annahme einer Türkei-Iran-Achse fand Edel zu eindimensional. Dem Iran spiele der Konflikt in die Karten, die Türkei versuche eher, sich mit Kontakten zu Russland und anderen breiter aufzustellen.