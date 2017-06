Königsfeld Dank an Mutter Erde

Am Samstag, 1. Juli, startet dieses Projekt mit einem Freudenfest in Dankbarkeit an Mutter Erde ab 14 Uhr, in der Pension Storz, Forststraße 31, in Königsfeld-Neuhausen. Ziel ist es, wieder Zugang zum Urwissen zu finden.

Weitere Informationen: Paul Saladin, Telefon, 0177/ 2 38 34 11, oder Gertrud Kern, Telefon 0152/ 3 18 38 00 sowie E-Mail: ps-com@gmx.de.