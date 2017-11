Königsfeld "Coolinarisches" aus der Mensa

120 Mahlzeiten werden täglich zubereitet

Unter dem Motto "Schule ist coolinarisch!" hat das Küchenteam gefüllte Paprika gekocht.

Drei Schülerinnen aus dem Mensch- und Umwelt-Kurs der 10R und 10W durften in der Großküche helfen, die anderen haben in der Lehrküche Ofengemüse mit Feta sowie Dinkelvollkornbaguette gezaubert und in die Mensa gebracht. "Es hat Spaß gemacht", waren sich alle einig, obwohl es ganz schön stressig sei, 120 Mahlzeiten zuzubereiten. Geschmeckt hat es Schülern wie Lehrern gleichermaßen.