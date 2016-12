Königsfeld Chorus Mundi füllt mit Gesang die Kirche

Der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Alexander Schleicher konnte auch in diesem Jahr wieder eine voll besetzte Kirche begrüßen. Für den Chor ist es immer wieder ein musikalischer Höhepunkt am Jahresende.

Der Chor hat wohl hier in Königsfeld einen Namen, was auch der Tatsache Rechnung trage, weil so viele Besucher da wären, so Schleicher. Musikalisch startete der Chor mit ihrem jungen dynamischen Chorleiter Jakob Fauser gleich durch. Am Klavier gab er gleich auch gesanglich den Startschuss zu einen Konzert, welches Chorgesang vom Feinsten bot.

Mal heiter, mal besinnlich, so wie auch die Moderatoren des Abends Ingeborg Wimmer und Klaus Schnotz, gab es bekanntes und für viele auch neues Liedgut zu hören. Das ausgesuchte Programm des Chorleiters ließ keine Wünsche offen. Schon beim zweiten Stück hatte der Chor die Besucher in seinen Bann gezogen. Richtig Fahrt nahm dar Chor bei dem Lied "Walk in Jerusalem" auf. Ohne Klavierbegleitung von Manuel Draxler wurde das älteste Lied des Konzertes "Sing we now of christmas" vorgetragen. Es stammt aus dem 15. Jahrhundert. Weihnachtlich ging es weiter mit "Christmas Lullaby". In diesem Jahr waren die solistischen Darbietungen einzelner Sänger und Sängerinnen sicherlich Höhepunkte. So gaben Ingeborg Wimmer und Natalie Kuberczyk bei "Adiemus" eine Kostprobe ihres Könnens. "You are my home" wurde von Carolin Grohmann und Alexander Gambin bestens dargeboten. Eine tolle Interpretation gab es von dem Lied "Bridge over trouble water".