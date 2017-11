Königsfeld Chor im November und Dezember auf Tour

"Wenn man einen Chorleiter hat wie Jacob Fauser, dann kann man gar nicht keinen Spaß an der Musik haben.", sagt Kleinpenning, die nach eigenen Angaben den Einsatz und die Mühe des jungen Chorleiters wertzuschätzen weiß und viele Dinge, die sie dort im Chor mitbekommt, auch bei ihren Kindern auf kindgerechte Art umsetzt. "Ich habe gelernt, dass Chor zwar bedeutet mit anderen zu singen, aber auch an die eigenen Grenzen zu gehen und diese weiter zu stecken," hat sie erkannt.

Das zweite Highlight ist das besondere Augenmerk auf bedingungslose Annahme und Wertschätzung, unabhängig von Leistung oder Herkunft. Ganz besonders große Freude bereiten immer wieder die Schüler, die zunächst kommen "weil Mama gesagt hat, ich soll kommen", am Ende der Probe aber freudig rauslaufen und "Mama – ich will wieder dahin" verkünden. Alles in allem, so die Vereinsleitung "war der erste Probetag ein großer Erfolg"

n Am 19. November, um 14 Uhr beginnt die kleine Tournee auf dem Adventsmarkt des Obereschacher Schützenhof beginnt. Danach folgen Konzerte für Alten- und Seniorenwohnheime, am 2. Dezember um 15 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Münsterplatz in Villingen, am 16. Dezember um 16 Uhr im Haus des Gastes in Königsfeld und am 17. Dezember beim Winterkonzert in Mariensaal in Niedereschach.

Der Verein für pädagogische, kulturelle und therapeutische Musikförderung wurde gegründet, um es Familien zu ermöglichen, Musikunterricht für sich und ihre Kinder zu finanzieren, wenn dies aus eigener Arbeitserträgen nicht möglich ist.

Besonders in der heutigen Zeit sei es wichtig, bedingungslose Wertschätzung zu leben und zu zeigen.

Neue sind stets willkommen. Jeden Freitag treffen sich die Kinder zu Proben um 15.30 Uhr in den Räumen der Grundschule Neuhausen. Nä heres unter 07725/9 14 19 88 oder Kid-Sing-Koe@gmx.de.