Königsfeld Bundesweite Erinnerung an die Reformation

Die Bläser hatten auf den Platz zum feierlichen Gedenken an den Reformator eingeladen. Begünstigt wurde das Besucher-Interesse durch das zwar recht kühle, aber dennoch wunderschöne Herbstwetter.

Ausschließlich Musik aus dem reichen Fundus aus Luther-Liedern mit teils nicht ganz einfachen Texten spielte der Posaunenchor unter der Leitung von Kantorin Ulrike Brusch. Der Höhepunkt war bereits im Vorfeld kommuniziert worden: Anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums stimmten Posaunenchöre in ganz Deutschland pünktlich um 15.17 Uhr das wohl bekannteste Lutherlied "Ein feste Burg ist unser Gott" an, dazu sangen mehrere hundert Menschen den Text, was sich durch die sehr eigene Melodie als nicht ganz einfach heraus stellte.