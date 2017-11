Königsfeld "Bürgerwerkstätten" taktisches Manöver zum Abfangen

Es ist tatsächlich gelungen, dem Denkmalsamt und dem Landtag weiszumachen, ein ursprünglicher Zustand werde wiederhergestellt. Wie sah denn der Platz aus, als Königsfeld zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegründet worden war?

Wirklich war der Platz in vier Quadrate aufgeteilt; ringsum standen Bäume. Aber es gab keine Parkanlage, sondern die Quadrate wurden wirtschaftlich genutzt zur Selbstversorgung mit Obst und Gemüse oder zum Trocknen der Wäsche. Gänse schwammen auf der Zisterne, Hühner liefen herum. Der Brunnen in der Platzmitte diente zur Versorgung der Einwohner mit Wasser. Diese ärgerten sich, wenn Fuhrleute dort ihre Pferde tränkten. Das alles kann man nachlesen in dem Buch des verstorbenen Rektors Rockenschuh: Königsfeld. Beiträge zur Geschichte.

Die Sorgen um "historische Symmetrie und Achsialität der Platzproportionen", wobei die inzwischen prächtig gewachsenen Bäume heute im Wege stehen, hätten bei den Königsfeldern im frühen 19. Jahrhundert nur verständnisloses Kopfschütteln hervorgerufen. Wenn man von einem barocken Schmuckstück gesprochen hätte, wäre man vermutlich ausgelacht worden, falls man das Wort "barock" überhaupt verstanden hätte, denn es wurde erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts gebräuchlich.