Königsfeld Bürgermeister erhält Morddrohungen

Bürgermeister Fritz Link erinnerte an den mehr als einjährigen Beratungsprozess, der durch die Entscheidung in keinster Weise entwertet werde. Die Umgestaltung sei umfassend kommuniziert worden. Klar gewesen sei von Anfang an, dass die Bürgerbeteiligung eine Empfehlung sei, die letztliche Entscheidung aber beim Gemeinderat liege.

Vorwürfe von Betrug und Erpressung weise er ganz entschieden zurück, so Link zu Leserbriefen. Die Einleitung weiterer rechtlicher Schritte sei zu überlegen. Grotesk seien Vorwürfe, jemand hätte im Hintergrund Fäden gezogen. Bemerkenswert sei, wenn manche Fundamentalisten privat in seinen Briefkasten Morddrohungen einwürfen, offenbarte Link. Damit sei der Grad dessen was erträglich sei überschritten.

Die Brüdergemeine sei im Schreiben vom 6. Oktober informiert worden, dass sie sich zu einem Drittel an den Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen beteiligen müsse. Die Vereinbarung bestehe schon seit 1996. Nach der Gemeinderatssitzung habe man ihr konkrete Unterhaltsleistungen von 122 000 Euro über die nächsten zehn Jahre hinweg mitgeteilt. Die Brüdergemeine hätte davon 40 000 Euro tragen müssen. Es dürfe nicht nur Lippenbekenntnisse geben, wenn man Baumschutz ernst nehme sei der Anteil einzufordern.