Königsfeld Buche vom Pilz befallen

Königsfeld. Über die Fällung mehrerer Bäume in und um den Kernort beriet der Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr. Eine von einem Pilz befallene Buche begutachteten die Mitglieder in der Luisenstraße, nahe der Kurve gegenüber der katholischen Kirche. Der sogenannte Riesenporling zersetze die Wurzeln, so der Baumsachverständige Andreas Bauer.